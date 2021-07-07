В Тюмени неизвестный захватил заложников в офисе Сбербанка и требует за них выкуп

В Тюмени вооруженные правоохранители оцепили здание Сбербанка на Червишевском тракте. В отделении есть два заложника, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

По данным ведомства, в 9:20 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что в офис банка вошел мужчина с сумкой и заявил, что в ней есть "опасный предмет" и ему необходимы деньги. Людей из соседних домов эвакуировали.

Как пишет "Интерфакс", захватчик угрожает взрывом и требует выкуп в 15 миллионов рублей. "Мужчина пронес в отделение банка рюкзак, из которого видны провода. Он утверждает, что при нем самодельное взрывное устройство", — сказал собеседник агентства.

РБК также отмечает, что в связи с произошедшим полицейские перекрыли движение на Червишевском тракте и близлежащих улицах.