Мотоциклист и его пассажир пострадали при столкновении с Land Cruiser на Чуйском тракте

Фото: МВД по Республике Алтай
В Республике Алтай при столкновении внедорожника и мотоцикла пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Авария случилась 6 июля около 13:35 в Шебалинском районе на 527-м километре Чуйского тракта.
По предварительным данным, 60-летний житель Новосибирска ехал на Toyota Land Cruiser в сторону Шебалино, но при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Yamaha XJR 1200, за рулем котором был 28-летний житель Кузбасса.
"В результате ДТП в районную больницу были доставлены водитель мотоцикла, а также его пассажир, 37-летняя жительница Кемеровской области. Госпитализация им не потребовалась", — говорится в сообщении.
Уточняется, что оба водителя были трезвые. Полицейские возбудили административное расследование.
Комментарии
летел бабайкер низко между рядами, как вурдалак в зеркалах не отражался - вот и итог
7.07.2021 15:56
- гость -
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Только у мотоцикла загнута вилка, а у Крузака даже грязь по левому борту не смазана. Так что - отставить вурдалаков! Лучше что-нибудь про шлем-невидимку расскажите. Ведь из-за него, проклятого, водитель автомобиля не увидел помеху справа (а, впрочем, даже спереди).
Мотоциклы реально не видно. Им бы поаккуратнее двигаться и предусматривать наперёд.