Мотоциклист и его пассажир пострадали при столкновении с Land Cruiser на Чуйском тракте

Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай при столкновении внедорожника и мотоцикла пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария случилась 6 июля около 13:35 в Шебалинском районе на 527-м километре Чуйского тракта.

По предварительным данным, 60-летний житель Новосибирска ехал на Toyota Land Cruiser в сторону Шебалино, но при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Yamaha XJR 1200, за рулем котором был 28-летний житель Кузбасса.

"В результате ДТП в районную больницу были доставлены водитель мотоцикла, а также его пассажир, 37-летняя жительница Кемеровской области. Госпитализация им не потребовалась", — говорится в сообщении.

Уточняется, что оба водителя были трезвые. Полицейские возбудили административное расследование.