Неизвестные смертельно ранили президента Гаити Жовенеля Моиза

Неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф, передает France 24.

Глава правительства заявил, что группа неустановленных лиц напала на резиденцию лидера государства примерно в час ночи 7 июля. Они смертельно ранили Моиза из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки. Отмечается, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке. При этом большая часть населения Гаити говорит на французском.

Жозеф подчеркнул, что осуждает этот "бесчеловечный и варваский акт". Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью находится под контролем.

Ранее, 5 июля, президент Гаити назначил нового премьер-министра. Им стал врач и государственный деятель Ариэль Генри. Однако заявление о гибели Моиза распространил предыдущий глава правительства Клод Жозеф. Он вступил в должность всего три месяца назад.