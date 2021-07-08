Грузовик раздавил водителя и перекрыл дорогу под Новосибирском

Фото: "АСТ-54"

На Северном объезде Новосибирска грузовик рухнул на ремонтировавшего его водителя и перекрыл дорогу, сообщает Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в среду, 7 июля, на трассе Р-254 на мосту через Обь.

"На 40-м километре столкнулись два грузовика. Водители подняли один из них на домкрате, чтобы вернуть технику в строй. В какой-то момент тягач слетел и раздавил одного из мужчин, а затем перекрыл трассу", — рассказали в УГИБДД по региону.

Из-за происшествия движение на участке на несколько часов оказалось заблокированным. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось перенаправлять водителей на объездные пути.