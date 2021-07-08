Барнаульцам рассказали, что делать при отказе зачисления ребенка в школу

В мэрии Барнаула рассказали, как быть, если не получается устроит ребенка в школу по прописке. Отказать родителям могут только в случае, если в школе не осталось мест.

"В этом случае родителям необходимо обращаться в комитет по образованию города Барнаула, где им предложат варианты в других школах, расположенных неподалеку от места проживания", — сказано в сообщении.

Решением этих вопросов занимается комитет по образованию Барнаула.

Так, в связи с незавершенным строительством пристроя к школе в селе Власиха, дети, получившие отказ в школе №98, перенаправляются в ближайшие школы: №118 и 50 по выбору родителей.

В микрорайонах с интенсивной застройкой жилыми домами дети, получившие отказ в новых школах, перенаправляются в ближайшие школы: №117, 81, 101, 114, 127.

Ранее сообщалось, что десятки родителей барнаульских первоклассников не могут устроить детей в школы у дома. Люди подают заявления, но получают отказ из-за переполненности учреждений.