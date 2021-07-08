В России предложили усложнить продажу пива с помощью специальных лицензий

В России предложили усложнить продажу пива и ввести на него специальные лицензии. С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Общественник отметил, что сейчас пиво – самый продаваемый в стране алкогольный напиток, а система лицензирования отсутствует как таковая.

"То есть, любой может где-угодно продавать пиво. Для этого лицензия не нужна. Это же не правильно. Пивная продукция обязана лицензироваться", – цитирует его слова Ura.ru.

При этом Хамзаев уверен, что введение лицензирования никак не скажется на конечной цене, но перспективой подорожания будут запугивать производители. Сам напиток, добавил он, станет качественнее. Сейчас по российским законам лицензии нужны только на продажу крепкого алкоголя, на пиво, медовуху и сидр подобная практика не распространяется.