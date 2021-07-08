Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков.

Напомним, что разговоры об отстранении Черчесова начались после провального выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. Россияне не смогли выйти из группы, закончив групповой этап с одной победой и на четвертом месте в турнирной таблице.