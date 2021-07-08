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Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России

, ИА "Амител"
РФС ведет работу по поиску кандидатов на должность
Фото: РФС

Фото: РФС

Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков.

Напомним, что разговоры об отстранении Черчесова начались после провального выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. Россияне не смогли выйти из группы, закончив групповой этап с одной победой и на четвертом месте в турнирной таблице.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.07.2021 20:49
- гость -

Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта
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