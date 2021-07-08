Познер прокомментировал увольнение Черчесова

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение главного тренера сборной Росиии по футболу Станислава Черчесова. По мнению Познера, он "попал под горячую руку.

"Ну, нужно уволить Черчесова. А вот кого поставить на его место, это на мой взгляд ничего не изменит. Нам нужно изменить весь подход к организации всего футбола в нашей стране", – подчеркнул ведущий.

В частности, Познер обратил внимание на то, что в России нет массового детского футбола, что негативно сказывается на уровне игроков, сообщает Sport24.

Напомним, что Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России по футболу. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.