Жители Алтайского края смогут позвонить в прокуратуру и пожаловаться на работодателя

В прокуратуре Алтайского края с 12 по 16 июля будет работать "горячая линия", обратившись на которую можно сообщить о нарушении трудовых прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Обращения будут приниматься по номеру телефона 200-607 в Барнауле с 9 до 18 часов. На личный прием можно подойти по адресу: ул. Партизанская, 71, кабинет № 11", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в 2021 году по результатам прокурорских проверок 1908 работникам предприятий Алтайского края выплатили задолженность по зарплате в размере 46,4 млн рублей, а с 96 работниками легализовали трудовые отношения.
Комментарии
Получается, если работодатель выплачивает зарплаты "в конвертах" или набирает сотрудников без трудового договора, тоже можно обратиться
Это как с грибами можно есть все но некоторые один раз в жизни...
пожаловаться то можно НО сначала найти нужно новую работу
Если бы можно было анонимно, типа у нас на работе работодатель набирает сотрудников без трудового договора и придут, проверят. Но ведь спросят, а как ваша фамилия