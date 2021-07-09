Жители Алтайского края смогут позвонить в прокуратуру и пожаловаться на работодателя

В прокуратуре Алтайского края с 12 по 16 июля будет работать "горячая линия", обратившись на которую можно сообщить о нарушении трудовых прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Обращения будут приниматься по номеру телефона 200-607 в Барнауле с 9 до 18 часов. На личный прием можно подойти по адресу: ул. Партизанская, 71, кабинет № 11", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2021 году по результатам прокурорских проверок 1908 работникам предприятий Алтайского края выплатили задолженность по зарплате в размере 46,4 млн рублей, а с 96 работниками легализовали трудовые отношения.