В Барнауле во время пожара в здании с мебелью и стройматериалами погибли два человека

В Барнауле двое человек погибли погибли во время пожара в административном здании, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Инцидент случился ранним утром 9 июля по адресу пр. Космонавтов, 34г. Отмечается, что работу пожарных затрудняло плотное задымление на месте происшествия, высокая горючая нагрузка и сложная планировка помещений.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров — горели стройматериалы и мебель. В тушении участвовали 44 человека и 12 единиц техники.
Из здания эвакуировали трех мужчин, также на месте пожара нашли тела двух погибших. Вероятной причиной их гибели стало отравление продуктами горения, отметили в МЧС.
Комментарии
А что пятеро мужчин делали ранним утром в административном здании на окраине города? (это перекрёсток Космонавтов х Солнечная поляна)
Ночные директора.