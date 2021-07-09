В Барнауле во время пожара в здании с мебелью и стройматериалами погибли два человека

В Барнауле двое человек погибли погибли во время пожара в административном здании, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент случился ранним утром 9 июля по адресу пр. Космонавтов, 34г. Отмечается, что работу пожарных затрудняло плотное задымление на месте происшествия, высокая горючая нагрузка и сложная планировка помещений.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров — горели стройматериалы и мебель. В тушении участвовали 44 человека и 12 единиц техники.

Из здания эвакуировали трех мужчин, также на месте пожара нашли тела двух погибших. Вероятной причиной их гибели стало отравление продуктами горения, отметили в МЧС.