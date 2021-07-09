В Барнауле воры "обчистили" ювелирный магазин, пройдя в него через стену

В Барнауле воры решили "обчистить" ювелирный магазин и выбрали не самый простой путь. Чтобы попасть внутрь, злоумышленники прорезали дыру в стене торгового центра, сообщает Telegram-канал "Unusual Crimes Barnaul".

Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Воры прорезали обшивку, выбросили весь изоляционный материал и открыли себе путь к украшениям.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составила шесть миллионов рублей. Официально эту цифру пока не подтвердили.

Информацию о краже подтвердил представитель торгового центра. На месте происшествия работают правоохранительные органы.