В Барнауле воры "обчистили" ювелирный магазин, пройдя в него через стену

В Барнауле воры решили "обчистить" ювелирный магазин и выбрали не самый простой путь. Чтобы попасть внутрь, злоумышленники прорезали дыру в стене торгового центра, сообщает Telegram-канал "Unusual Crimes Barnaul".
Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Воры прорезали обшивку, выбросили весь изоляционный материал и открыли себе путь к украшениям.
По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составила шесть миллионов рублей. Официально эту цифру пока не подтвердили.
Информацию о краже подтвердил представитель торгового центра. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Комментарии
Там стена только из этого материала состояла что ли?
давно таких не было... свои или гастролеры? гуда сбывать будут?
У всех ТЦ сейчас такие стены!
наверное это строители , сделали со спецом такую стенку и потом прорезали по тихому... находчивые ...
а может это инопланетяне так прорезали что ни кто и не услышал
Ракшин все так строит
Операция "Ы" всё было украдено до них, заезженный сюжет "ювелироторговцев", не интересно.
такой чувство, что сендвич-панели никто не видел. Обычный конструктив любого такого здания
9.07.2021 14:01
- гость -
У всех ТЦ сейчас такие стены!