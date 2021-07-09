Более 200 миллионов рублей выделили на строительство поликлиники в Советском районе

В 2022 году в Советском районе Алтайского края закончат строительство новой поликлиники, рассчитанной на 150 посещений в день. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Стоимость объекта составляет почти 214 миллионов рублей, средства выделены из федерального и краевого бюджетов в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края", — сказано в сообщении.

Сейчас объект готов на 30%. На объекте возводят кирпичные стены здания, ведут монтаж перекрытий, устраивают наружные сети теплоснабжения.

"В этом году ждем терапевта и педиатра. На сегодня укомплектованность кадрами Советской центральной районной больницы составляет 60%. Поэтому мы приглашаем на работу не только врачей, но и медицинских сестер, фельдшеров. В Советском районе реализуют все государственные программы поддержки медицинских работников, оперативно решают жилищный вопрос", — рассказал исполняющий обязанности главного врача Советской центральной районной больницы Петр Белых.