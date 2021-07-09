Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после увольнения из сборной

Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после ухода с поста. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).
Сообщалось, что Российский футбольный союз должен был выплатить Черчесову неустойку в размере 300 миллионов рублей. Его контракт с РФС должен был действовать до 2022 года, но после неудачного выступления сборной на Евро, Черчесов ушел с поста.
Комментарии
Герой! Надо улицу, даже город или планету назвать его именем. Хоть бы людей не травмировали космическими денежными пособиями.
В новом рейтинге семей госчиновников и депутатов их общие заработки выросли на 14% по сравнению с прошлым годом. Или больше, чем на 10 млрд рублей. Не так уж удивительно, к сожалению, но всё-таки нельзя не отметить: реальные доходы абсолютного большинства русских людей в этот период снижались.(с)
Нормальный мужик, честно поступил.
Мне бы 300 лямов дали. Они бы у меня и чемпионат мира по футболу и по хоккею и баскетболу выиграли. в регби третье место так и быть