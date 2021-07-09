Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после увольнения из сборной

Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после ухода с поста. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Сообщалось, что Российский футбольный союз должен был выплатить Черчесову неустойку в размере 300 миллионов рублей. Его контракт с РФС должен был действовать до 2022 года, но после неудачного выступления сборной на Евро, Черчесов ушел с поста.