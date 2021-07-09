Депутат Госдумы Владимир Шаманов приехал в Алтайский край и запарафинил сыр

Депутат Госдумы, председатель комитета по обороне, Герой России, легендарный командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов приехал в Алтайский край. Об этом сообщает Telegram-канал Ленина, 59.

"Он посетил старейшее предприятие Алтайского района, насчитывающее почти вековую историю, — Алтайский маслосыродельный завод. Руководитель предприятия Ольга Воронкова познакомила гостей с историей завода, рассказала о технологии производства алтайского сыра, а также показала всю линейку продукции, выпускаемой предприятием", — сказано в сообщении.

Депутат поучаствовал в изготовлении ароматного сыра и своими руками выполнил парафинирование сырной головки.

"Благодаря таким предприятиям Алтайский край развивается и движется вперед", — отметил Шаманов.