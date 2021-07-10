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Новую дамбу построили на алтайском озере, где по легенде Демидов тайно печатал монеты

, ИА "Амител"
Плотина спасет от затопления восемь сел, в которых живут шесть тысяч человек
Дамба на озере Белое. Фото: пресс-служба Минприроды

Дамба на озере Белое. Фото: пресс-служба Минприроды

Новую дамбу ввели в эксплуатацию на озере Белое в поселке 8 Марта. Гидротехническое сооружение располагается рядом со старой плотиной, которая была построена 300 лет назад. В 2019 году возникла угроза, что плотина не выдержит и 7 млн кубометров воды из озера просто смоют восемь сел Курьинского района. Теперь жители могут спать спокойно: затопление им больше не грозит.

Что случилось со старой плотиной

Дамба на озере Белое в посёлке 8 Марта была возведена в 1734 году вместе с каналом, который соединил озеро с рекой Малая Белая. Это было сделано для того, чтобы обеспечить водой Демидовский медеплавильный завод, а потом Колывано-Воскресенский: тогда все механизмы на производстве приводила в действие вода.

Уже давно все производство на Колыванской камнерезной фабрике электрифицировано. Но плотина сдерживала поток воды из озера. Кроме того, сегодня весь этот комплекс вместе с дамбой, каналом и заводом входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

За минувшие годы она начала разрушаться. В последний раз ее ремонтировали в советское время. Сейчас к ремонту так просто не приступить: поскольку это памятник федерального значения, требуется особый проект реконструкции, который может подготовить только специализированная организация.

Власти края несколько лет добивались выделения федеральных средств на ремонт плотины, но в 2019 году стало ясно: ждать больше нельзя.

"Разрушились бетонные и железобетонные конструкции плотины. Имеются сквозные отверстия, многочисленные трещины и разрушения бетона. В месте сопряжения плотины со скальным основанием есть промоина протяженностью около 3-х м. Плотина находится в неработоспособном состоянии. На водосбросном сооружении отсутствует подъемный механизм для маневрирования щитами затворов, разрушена часть металлической рамы с пазами для установки затворов. Водосброс находится в неработоспособном состоянии", — сообщала пресс-служба минприроды Алтайского края.

Ростехнадзор признал плотину аварийной. Возникла угроза затопления восьми сел, в которых проживает около шести тысяч человек. Власти Курьинского района ввели режим повышенной готовности.

"Если одномоментно вода уйдет из озера — а это до семи миллионов кубометров, — то четырехметровая волна пойдет сначала в реку Белую и затопит села Колывань и имени 8-го Марта, а потом в реку Локтевка, вдоль которой расположено большинство сел района", — объяснял глава Курьинского района Алексей Купин.

Межведомственная рабочая группа приняла решение о строительстве дополнительного гидротехнического сооружения на озере Белое.

Какую плотину построили

К разработке проекта приступили в 2019 году. Из-за пандемии сроки строительства пришлось передвинуть. И вот сейчас новая дамба на озере Белое уже готова.

Длина плотины — 20 м, высота почти 6 м, ширина по гребню 2 м. Гидротехническое сооружение состоит из трех элементов: тело плотины, щитовой водосброс и быстроток для отвода воды.

"Аварийная дамба представляла угрозу для жителей Курьинского района. Вода могла прорваться из озера Белое по течению рек Белая и Локтевка и стать причиной бед для многих местных жителей поселений 8 Марта, Колывань, Казанцево, Усть-Таловка, Курья, Новознаменка, Новофирсово и других. Благодаря поддержке правительства края и финансированию из краевого бюджета риск развития негативного сценария сведен к нулю. Вновь построенное гидротехническое сооружение надежно выполняет свою функцию. Селяне могут спокойно жить и вести свое хозяйство, а наш Колыванский камнерезный завод продолжать выпускать продукцию, знаменитую во всем мире. Угроза затопления миновала", – рассказал глава Курьинского района Алексей Купин.

Как пояснили в Минприроде, благодаря новой дамбе можно регулировать поступление воды из озера Белое в нижележащий пруд камнерезного завода. При этом особенностью объекта является ручное управление щитовых затворов (шлюзов), которое позволит при необходимости регулировать уровень воды в паводковый период, отмечают в ведомстве.

Срок эксплуатации дамбы составит 50 лет. Сейчас специалисты готовят необходимый комплект документов, чтобы ввести объект в эксплуатацию.

Осматривала новое ГТС комиссия во главе с заместителем Председателя Правительства Алтайского края Александром Лукьяновым. В состав комиссии также вошли замминистра природных ресурсов и нормирования, начальника управления природных ресурсов и нормирования Лариса Казанцева, начальник отдела водных ресурсов Олег Ткаченко, глава администрации Курьинского района Алексей Купин, а также представители проектной организации и исполнителя работ.

Александр Лукьянов отметил хорошее качество выполненных работ. Но поручил дополнительно отремонтировать мостовой пешеходный переход, который находится рядом с ГТС.

А что со старой плотиной?

Пока ничего. Отремонтировать ее можно только за счет федеральных средств. А их еще не выделили.

Чем знаменито озеро Белое и Колыванский завод

Озеро Белое расположено рядом с поселком им. 8-го Марта Курьинского района Алтайского края. Искусственно пробитый канал соединяет озеро с рекой Белой. А в центре озера находится скалистый остров. По легенде именно на нем уральский промышленник Акинфий Демидов тайно от императрицы Елизаветы печатал себе монеты.

Во второй половине ХУЩ века медеплавильный завод Демидова перешел в собственность Кабинета Его Императорского Величества. В 1802 году на этом месте была построена Колыванская шлифовальная фабрика. Это третья и последняя фабрика после Петергофской и Екатеринбургской в Российской Федерации. Но именно на Колыванской шлифовальной фабрике впервые применили энергию воды для механической обработки камня. Заводской пруд, приводивший в движение меха, подававшие кислород в медеплавильные печи, использовался для привода водоналивного колеса диаметром более 5 метров. А от него посредством ременно-блочной трансмиссии механическая энергия передавалась на ручные шлифовальные машинки.

За время существование фабрики было изготовлено более 900 известных во всем мире произведений. Только в каталоге Государственного Санкт-Петербургского Эрмитажа насчитывается 89 ваз, торшеров, чаш, 4 камеи, в том числе и знаменитая "Царица ваз", диаметр которой более 5 метров.

Изделия завода можно встретить в государственных музеях и частных коллекциях Турции и Японии. Швеции и Франции, в таких городах, как Париж, Вена, Чикаго, Лондон.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.07.2021 09:51
- гость -

Отлично!

10.07.2021 10:11
- гость -

Ну построили и построили, всего 20 метров, а гордятся будто это Днепрогэс

10.07.2021 10:40
Z

"Во второй половине ХУЩ века "

Я надеюсь строители там были получше местных писак?
Что ещё за ХрУЩёв?

Мне вот любопытно.
Вы это так и прочитали - "хущ"?
Или не знаете как римские цифры в английской раскладке набрать?

10.07.2021 10:53
- гость -

10.07.2021 10:11
- гость -
всего 20 метров, а гордятся будто это Днепрогэс

Укроботам в каждой дамбе чудится ДнепроГЭС, которая, кстати, сейчас в довольно плачевном состоянии и давно требует капитального ремонта.

10.07.2021 11:09
- гость -

10.07.2021 10:53 зато едро-боты не замечают что 70% всей возможной советской инфраструктуры в рф изношена. главное что в другой стране хуже.

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