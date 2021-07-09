США ввели новые санкции против российских компаний

Министерство торговли США добавило в черный список 34 новых пункта: в их числе три компании из России и три российских гражданина. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Меры также приняли против 14 компаний из Китая: причиной для их добавления в список стали обвинения с американской стороны в нарушениях прав человека по отношению к мусульманскому меньшинству в Синцзянь-уйгурском автономном регионе. Речь идет об излишнем наблюдении и принудительном труде.

Напомним, что в июне санкции США, которые запрещают американским компаниям покупать новые российские рублёвые гособлигации, вступили в силу.