В Барнауле на месяц перекрыли участок улицы Песчаной

С 8 часов 10 июля до 22 часов 10 августа в Барнауле закрыли движение для автомобильного транспорта по улице Песчаной на участке в районе здания № 180. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Городские власти уточнили, что перекрытие связано с проведением работ по строительству участка теплосети.

"Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде указанного участка улично-дорожной сети и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда", – говорится в сообщении на сайте администрации краевой столицы.

Всего в 2021 году планируют заменить свыше 29 км сетей отопления и горячего водоснабжения. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.