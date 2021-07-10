Движение грузовиков запретили по разрушающемуся мосту в Горном Алтае

Движение грузовых автомобилей в Горном Алтае запретили на участке трассы Каракокша – Уймень с нулевого по 23 км. Об этом сообщает министерство регионального развития Республики Алтай.

Ограничение ввели в связи с разрушением настила и пролетных строений моста через реку Чепша. Специалисты опасаются, что он может не выдержать веса грузовика.

Водителей грузового транспорта призвали воздержаться от поездок по участку до восстановления мостового перехода. Когда его начнут ремонтировать и сколько продлится ремонт, республиканские власти не уточнили.