В Барнауле на два месяца перекроют участок переулка Ядринцева

В Барнауле до конца сентября перекроют движение по переулку Ядринцева в районе пересечения с улицей Папанинцев. Это необходимо для проведения работ по ремонту теплосети, сообщили в мэрии.
Ограничение введут с 08:00 20 июля до 27:00 30 сентября. В этот период автобусы 41-го маршрута будут курсировать по изменённой схеме: … пр. Ленина – ул. Партизанская – ул. Челюскинцев (ост. "Партизанская"), в обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост. "Партизанская") – ул. Партизанская – пр. Ленина, далее – по маршруту.
Водителей и других участников дорожного движения просят быть внимательнее при проезде данного участка и по возможности искать пути объезда.
Комментарии
Будут вскрывать асфальт, который не так давно положили?.. :\
Очень жалко. Там совсем недавно (по дорожным меркам) ремонт полотна проводили
Будут вскрывать асфальт, который не так давно положили?.. :\
Его там уже вскрывали в прошлом году...
10.07.2021 15:59
Кока-кольщик
Получается, как хорошо ни сделай, всё равно дорога быстро латками покроется...