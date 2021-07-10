В Барнауле на два месяца перекроют участок переулка Ядринцева

В Барнауле до конца сентября перекроют движение по переулку Ядринцева в районе пересечения с улицей Папанинцев. Это необходимо для проведения работ по ремонту теплосети, сообщили в мэрии.

Ограничение введут с 08:00 20 июля до 27:00 30 сентября. В этот период автобусы 41-го маршрута будут курсировать по изменённой схеме: … пр. Ленина – ул. Партизанская – ул. Челюскинцев (ост. "Партизанская"), в обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост. "Партизанская") – ул. Партизанская – пр. Ленина, далее – по маршруту.

Водителей и других участников дорожного движения просят быть внимательнее при проезде данного участка и по возможности искать пути объезда.