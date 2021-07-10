Власти назвали число жертв пожара, спалившего два челябинских поселка

Один человек погиб, 18 пострадали в результате лесных пожаров в Челябинской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию региональных властей.

В областном правительстве уточнили, что пострадавшие получат по 10 тысяч рублей. За утраченное имущество обещают компенсировать от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, огонь лесных пожаров в пятницу, 9 июля, перекинулся на поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач. По предварительным данным, огонь в общей сложности уничтожил 72 постройки. В пункты временного размещения эвакуировали 179 жителей, в том числе 128 детей.

Площадь лесных пожаров, которые распространились от нескольких очагов, составила порядка 14 тысяч гектаров. В настоящее время большинство очагов уже потушили.