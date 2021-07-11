В Барнауле пропала 17-летняя рыжая девушка

В Барнауле третий день продолжаются поиски 17-летней местной жительницы. В последний раз её видели 9 июля, сообщили в группе поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".

Рост девушки 150 см, худая. Волосы рыжие, глаза каре-зеленые. На момент исчезновения была одета в голубую толстовку, черную футболку, голубые джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.