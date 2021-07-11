Очевидец рассказал подробности смертельного ДТП под Бийском

Фото: vk.com/incident_22

Человек погиб в ДТП на трассе Бийск – Белокуриха 10 июля. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла в районе села Точильное. Иномарка перевернулась в кювет. В ней находились два человека. Один из них погиб, второму потребовалась медицинская помощь.

"Я был на месте аварии, практически сразу после переворота... Я вызывал скорую... Погиб водитель, а пассажир остался жив... Как он пояснил, они два родных брата, он старший (83 года), говорит, что спал и ничего не понял, а водитель — младший брат, — рассказал очевидец. — Они из Новотырышкино. Мы спросили, вы пили, он сказал нет. Но и по внешнему виду, вроде бы был трезвый, просто говорит сильно болит голова от удара".

Напомним, другое смертельное ДТП случилось на трассе между селами Волчиха и Новоегорьевское. Там лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.