Свыше 8 тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей

С 5 апреля от укусов клещей в регионе пострадали 8307 человек, из них 341 – за прошедшую неделю. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Из общего числа обратившихся в поликлиники почти треть – дети. Всего в медучреждения обратились 2359 детей в возрасте до 14 лет.

Как отмечают в пресс-службе, в Барнауле за это время от укусов членистоногих пострадали 2387 человек, в том числе 449 детей.

Есть случаи заболевания клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом.

"С начала эпидсезона зарегистрировано 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 47 детей до 14 лет и 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет, – уточнили в ведомстве. – Комиссионно подтверждены 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет. На сегодняшний день в стационарах края находятся 4 больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом".

Энцефалит обнаружили у 3,4% клещей, обследованных в лаборатории.