Соцсети: угонщики попали в смертельное ДТП в Алтайском крае

Фото: "Инцидент Барнаул"

Два человека пострадали, один погиб в аварии на территории Михайловского района. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидца, трое пьяных молодых людей угнали автомобиль ВАЗ-2109. В пути у него лопнуло колесо, что привело к опрокидыванию.

При этом один из угонщиков выпал из транспортного средства и оказался придавлен машиной. Медики боролись за его жизнь, но тщетно – парень скончался в реанимации Михайловской ЦРБ.

Двое его знакомых получили легкие травмы.