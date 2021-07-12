Барнаульские полицейские задержали пермяка, который продавал несуществующие инструменты

Полицейские Барнаула при силовой поддержке бойцов отряда ОМОН Управления Росгвардии по Пермскому краю задержали жителя Перми, которого подозревают в дистанционных мошенничествах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 36-летний мужчина с октября по декабрь 2020 года размещал в Сети объявления о продаже шлифовальных машинок. Для большей достоверности он прикреплял видеоролики с обзором на инструменты и тем самым ещё сильнее убеждал покупателей в наличии у себя этого товара.

"После того как потерпевшие переводили денежные средства на карту продавца, мужчина прекращал переписку, удалял объявление и не выходил на связь. Таким образом, с заявлениями о противоправных действиях афериста обратились два обманутых гражданина, один из которых проживает в краевой столице, другой – в Самарской области. Общая сумма причинённого ущерба составила 25 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину" и соединили их в одно производство. Подозреваемому предъявили подписку о невыезде. Сейчас правоохранители выясняют, сколько ещё человек могло пострадать от незаконной деятельности афериста.