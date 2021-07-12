Барнаулец попытался ограбить продуктовый магазин и оказался в полиции

В Барнауле директор продуктового магазина обратилась в полицию с сообщением о попытке грабежа. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина рассказала, что неизвестный сложил в корзину товары на сумму более трёх тысяч рублей и прошёл мимо кассы. После требований сотрудников остановиться мужчина выбежал и скрылся.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый за грабёж и кражу 32-летний местный житель.
Отмечается, что похищенный товар мужчина бросил в близлежащих кустах, когда выбегал из магазина. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на грабёж".
Комментарии
Женщина рассказала, что неизвестный сложил в корзину товары на сумму более трёх тысяч рублей и прошёл мимо кассы.
Она с калькулятором следом ходила,пока тот набирал? Или намётанный глаз ошибок не знает?
"После требований сотрудников остановиться мужчина выбежал и скрылся".
А некоторые сотрудники торговли действительно до сих пор верят в магическую силу вопля? В то, что если человеку в спину крикнуть "А ну стой!" или заверещать "Мужчина-а-а!!!", то человек может остановиться, сказать "Извините, я был неправ", и ситуация разрешится к их удовлетворению?..