Барнаулец попытался ограбить продуктовый магазин и оказался в полиции

В Барнауле директор продуктового магазина обратилась в полицию с сообщением о попытке грабежа. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала, что неизвестный сложил в корзину товары на сумму более трёх тысяч рублей и прошёл мимо кассы. После требований сотрудников остановиться мужчина выбежал и скрылся.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый за грабёж и кражу 32-летний местный житель.

Отмечается, что похищенный товар мужчина бросил в близлежащих кустах, когда выбегал из магазина. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на грабёж".