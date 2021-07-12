Виктор Томенко с супругой посетили выставку "Аз.Арт.Сибирь" в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с супругой побывал на художественной выставке "Аз.Арт.Сибирь", которая проходит в комплексе "Титов Арена" в Барнауле. Своими впечатлениями от увиденного глава региона поделился в Instagram.

"Два часа прошли на одном дыхании. Экспозиция получалась разнообразной: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Поразил и масштаб: более 300 молодых авторов представили свои произведения", – написал губернатор.

Виктор Томенко отметил, что каждое из произведений интересно по-своему. "Есть художественная выразительность, оригинальность, прослеживается замысел автора. И подходы разные. Некоторые работы хочется долго рассматривать", – добавил он.

Губернатор также обратил внимание и на то, что выставка представила работы как художников из Алтайского края, так и из Новосибирска, Кемерова, Омска, Иркутска и Красноярска.

"Благодаря таким выставкам видишь, какие таланты рождает сибирская земля. И понимаешь: не хлебом единым жив человек", – заметил глава Алтайского края.

Посетить юбилейную, десятую выставку "Аз.Арт.Сибирь" может любой желающий. Она открыта каждый день в "Титов-Арене" (пр. Социалистический, 93) с 10:00 до 19:00 до 30 июля. Вход бесплатный.