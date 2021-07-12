Водитель Toyota Carina погиб при столкновении с фурой на сибирской трассе

40-летний водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Иркутской области, сообщается в официальном Instagram-аккаунте региональной ГИБДД.

Авария случилась 11 июля около 23:50 на 1732-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в районе деревни Малиновка Черемховского района.

"Произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Carina с большегрузом КамАЗ, движущимся в попутном направлении. В результате аварии 40-летний водитель иномарки скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Предварительно полицейские установили, что погибший был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.