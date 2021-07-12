Леонардо Ди Каприо пообещал помочь в борьбе с лесными пожарами в Якутии

Экологическая катастрофа, развернувшаяся в Якутии из-за лесных пожаров, дошла до голливудских звёзд. Местная экоактивистка Роза смогла вместе с другими неравнодушными жителями достучаться до актёра в соцсетях. Напомним, Ди Каприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и часто освещает проблемы в своём Instagram. Розе лично удалось побеседовать с Лео, и тот пообещал поговорить с уполномоченными властями, чтобы посмотреть, как они могут помочь.

По сообщению регионального управления МЧС, в республике на сегодняшний день тушат 79 лесных пожаров общей площадью пройденной огнём территории 495 745,5 га, из них локализовано 20 лесных пожаров общей площадью 30 297,5 га. В тушении задействован 2701 человек и 323 единицы техники. На ликвидацию огня стягиваются силы "Авиалесоохраны" с баз Приморья, Читы, Дальнего Востока, Амурской области, Бурятии, Еврейской автономной области, Новосибирска, Томска, Тюмени, Урала и других регионов, в том числе и Алтайского края, откуда направили 28 сотрудников АУ "Алтайская база авиационной охраны лесов". Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы.

Бушуют огненные штормы и в Челябинской области. Огонь лесных пожаров перекинулся на посёлки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач. В общей сложности было уничтожено 72 постройки. Один человек погиб. На данный момент все пожары удалось потушить.