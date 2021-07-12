Минприроды отказало золотодобытчикам в аренде земли в Солонешенском районе

Миприроды Алтайского края отказало золотобытчикам в аренде земельных участков в Солонешенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

После обращения жителей Солонешенского района, обеспокоенных возможным началом работ по добыче золота на территории муниципалитета, Виктор Томенко поручил внимательно разобраться в этом вопросе.

В результате обследования лесных участков эксперты обнаружили здесь места обитания редких видов растений, занесённых в Красную книгу Алтайского края и Российской Федерации (рябчик шахматный и кандык сибирский).

"На основании подпунктов "д" и "е" пункта 2.7.1 Административного регламента предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края государственной услуги по предоставлению лесных участков в аренду без проведения торгов считаем необходимым отказать в предоставлении лесных участков в аренду с целью добычи россыпного золота", – сообщил зампред регионального правительства Александр Лукьянов.

Он отметил, что предоставление участков для добычи золота будет противоречить природоохранному законодательству.