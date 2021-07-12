Ещё на год. На Алтае из-за COVID-19 вновь отменили краевые и городские олимпиады

Краевые олимпиады городов и сельских спортсменов Алтайского края перенесут на год из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Минспорта края Алексей Перфильев.

X летняя олимпиада городов Алтайского края должна была пройти с 15 по 18 июля в Заринске, а XLII летняя олимпиада сельских спортсменов – с 22 по 25 июля в райцентре Мамонтово. Изначально эти спортивные события планировались ещё на прошлое лето, но из-за пандемии были перенесены на 2021 год. Теперь краевые олимпиады вновь отложены.

По словам Перфильева, сейчас самое главное – здоровье жителей края. Поэтому проводить крупные турниры нельзя. Министр напомнил, что в регионе официально разрешено проводить массовые мероприятия до 50 человек при загрузке трибун не более чем наполовину. Таким образом, на соревнования смогут прийти только 25 болельщиков. Тренироваться спортсмены смогут, но с соблюдением всех мер безопасности.

Что касается летней Олимпиады в Токио, то она пройдёт с 23 июля по 8 августа без зрителей. Спортсмены, приехавшие на соревнования, будут регулярно сдавать тесты на коронавирус. За победу в беге на 110 метров с барьерами поборется барнаулец Сергей Шубенков, который будет выступать в статусе нейтрального спортсмена.