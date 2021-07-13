30-градусная жара и грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 13 июля

Жаркая погода с осадками и порывистым ветром установится в Алтайском крае во вторник, 13 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю утром местами туман. Дневная температура составит от +25 до +30 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы и град. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров в светлое время суток покажут от +25 до +27 градусов. Как и в целом по региону, ожидается кратковременный дождь и гроза, возможен град. Скорость южного ветра – до 7 м/с.