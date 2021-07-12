Российский модельер Валентин Юдашкин рассказал, что переболел коронавирусом

Российский модельер Валентин Юдашкин признался, что переболел коронавирусной инфекцией. Дизайнер сделал ПЦР-тест после путешествия в Италию, и результат оказался положительным.

Как сообщает "Интерфакс", Юдашкин отметил, что привился вакциной от коронавируса осенью 2020 года, и по этой причине заболевание прошло в лёгкой форме.

"К сожалению, я не успел ревакцинироваться, тогда, уверен, болезнь прошла бы стороной", – сказал модельер.

Напомним, что ранее Юдашкин рассказал о том, что с 2016 года борется с онкологическим заболеванием. По его словам, опухоль изначально обнаружили в почке, а после метастазы распространились по всему телу.