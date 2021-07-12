Жители Алтайского края стали чаще жениться и разводиться

Росстат опубликовал предварительные данные по некоторым демографическим показателям за первые пять месяцев 2021 года.

В январе-мае в Алтайском крае заключено 3644 брака, что на 994 больше, чем за этот же период прошлого года. Разводов также стало больше. В этом году их 3923 (на 841 больше, чем в 2020-м).

За пять месяцев в регионе родилось 7565 детей. Число умерших за это же время составило 15 836 (в прошлом году – 13 126 человек).

Таким образом, за январь-май 2021 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 8271 человек (в аналогичном периоде 2020 года – 5103 человека).