Путин написал статью об единстве русских и украинцев

Президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которую анонсировал во время недавней прямой линии. Материал опубликован в понедельник, 12 июля, на официальном сайте Кремля.

В статье глава государства назвал русских, украинцев и белорусов наследниками древней Руси. Президент разобрал развитие народов как в те времена и отметил, что разделение народов произошло уже в Советском союзе.

"Именно советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов – закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском", – напомнил глава государства.

Он отметил, современное украинское государство — "целиком и полностью детище советской эпохи", которое создавалась во многом за счет исторической России. При этом, Путин подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках.

"Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать", – указал президент.

По его словам, что нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, "по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения".