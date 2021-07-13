Вузы России начнут принимать абитуриентов по сертификатам

Вузы в России задумали принимать абитуриентов по сертификатам, которые оплатят из средств федерального бюджета. Минобрнауки планирует запустить проект в 2022 году.

Как отмечает "МК", что ведомство предложило выдавать подобные сертификаты победителям и призерам школьных олимпиад, а также членам сборных команд России, которые участвовали в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Кроме того, ведомство планирует выдавать сертификаты на обучение по образовательным программам "с элементами академической мобильности". Предполагается, что студенты смогут изучать отдельные дисциплины по основной программе в вузе-партнере, а основную аттестацию проходить в изначально выбранном университете.

Эксперимент планируют осуществить в 2022-2024 годах. В Минобрнауки полагают, что проект улучшит качество высшего образования, увеличит конкурентоспособность российских вузов, а также позволит поддержать талантливых студентов и обеспечить их мобильность.