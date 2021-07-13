Правительство РФ утвердило правила выплат на детей школьного возраста

Правительство России утвердило порядок и условия предоставления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей от шести до 18 лет к началу учебного года. Об этом сообщает в пресс-служба кабмина.

"Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу", – отметили в правительстве.

Также в пресс-службе напомнили, что на единовременную выплату могут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября текущего года включительно.

Кроме этого, выплата положена людям с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они проходят обучение в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Уточняется, что заявления Пенсионный фонд России (ПФР) будет принимать с 15 июля до 1 ноября. Его можно подать дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР.