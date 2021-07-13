Правоохранители задержали около 20 участников массовой драки мигрантов в районе Кузьминки. Об этом сообщает ТАСС.
"Полицейским, прибывшим к месту массовой драки на Зеленодольской улице, удалось задержать порядка 15 участников потасовки. Значительная часть из них – приезжие из стран Средней Азии. Причина конфликта устанавливается", – рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что периодически участники драки выбегали на проезжую часть, чем создавали помехи для движения автомобилей.
Несколько человек получили травмы. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства.
Причина конфликта устанавливается.
Комментарии
Развели помойку.
Сдали Москву Аль-Каиде
приезжие из стран Средней Азии
я так понимаю приезжие не имеют национальности)))
13.07.2021 09:38
- гость -
Таджики с киргизами, если вам так интересно.
Более 50 мигрантов приняли участие в массовой драке в Москве
Бизнесу очень выгодно мигрантов в Россию завозить, свои же работать не хотят
периодически участники драки выбегали на проезжую часть, чем создавали помехи для движения автомоблией
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а не выходили бы на дорогу, дрались бы сколько влезет
Более 50 мигрантов приняли участие в массовой драке в Москве
Бизнесу очень выгодно мигрантов в Россию завозить, свои же работать не хотят
За копейки хотите сказать?
Скоро в Москвабаде, русские будут "нежелательными гостями столицы!"
13.07.2021 10:33
- гость -
За копейки хотите сказать?
А зачем платить больше, если рабочей силы полно, они за нее дерутся. Бизнесу это выгодно. Убери мигрантов, рабочая сила подорожает, бизнесу это не выгодно