Более 50 мигрантов приняли участие в массовой драке в Москве

Правоохранители задержали около 20 участников массовой драки мигрантов в районе Кузьминки. Об этом сообщает ТАСС.

"Полицейским, прибывшим к месту массовой драки на Зеленодольской улице, удалось задержать порядка 15 участников потасовки. Значительная часть из них – приезжие из стран Средней Азии. Причина конфликта устанавливается", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что периодически участники драки выбегали на проезжую часть, чем создавали помехи для движения автомобилей.

Несколько человек получили травмы. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства.

Причина конфликта устанавливается.