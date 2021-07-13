Под Новосибирском водитель автобуса менял колесо на трассе и попал под машину

Под Новосибирском иномарка насмерть сбила водителя автобуса, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Авария произошла 12 июля в 05:40 утра на автодороге Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе.
По данным ведомства, 63-летний водитель Hyundai ехал в сторону Кемерова, на 49-м километре трассы столкнулся со стоящим на обочине пассажирским автобусом ПАЗ и сбил его водителя, когда тот менял колесо.
От полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте. Полиция проводит проверку по данному факту.
Комментарии
судя по фото, он даже успел его поменять
"столкнулся со стоящим на обочине пассажирским автобусом", вот мне интересно, как можно не заметить автобус??? Если солнце слепит - одень солцезащитные очки!
Не заметил. Потому что страна дураков. На правилам законы плевать. Верить кому попало. Нажиться не работая. И многое другое.