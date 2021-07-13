Под Новосибирском водитель автобуса менял колесо на трассе и попал под машину

Под Новосибирском иномарка насмерть сбила водителя автобуса, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла 12 июля в 05:40 утра на автодороге Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе.

По данным ведомства, 63-летний водитель Hyundai ехал в сторону Кемерова, на 49-м километре трассы столкнулся со стоящим на обочине пассажирским автобусом ПАЗ и сбил его водителя, когда тот менял колесо.

От полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте. Полиция проводит проверку по данному факту.