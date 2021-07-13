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На выборы в Госдуму по Рубцовскому округу пойдут два кандидата, представляющие КПРФ

, ИА "Амител"
Один из них выдвигается от партии, а другой – в качестве самовыдвиженца
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Владимир Попов 12 июля подал документы в крайизбирком в качестве самовыдвиженца. Он будет бороться за место в Госдуме по Рубцовскому одномандатному округу. При этом ранее коммунисты по данной территории выдвинули руководителя фракции КПРФ в АКЗС, первого секретаря крайкома партии Марию Прусакову.

Поскольку Владимир Попов пойдёт на выборы не от партии, а самостоятельно, ему необходимо собрать подписи избирателей. Для регистрации в качестве кандидата требуется собрать 14 969 автографов в свою поддержку. Максимальное количество подписей, которое можно представить в избирательную комиссию – 15 717, проверять будут не менее 2 994 подписей.

Среди потенциальных соперников Попова по выборам в Госдуму от Рубцовского округа – Евгений Астаховский ("Родина"), Дарья Кадкина (самовыдвиженец), Елена Курносова ("Коммунисты России"), бывший персек КПРФ в Алтайском крае, экс-депутат Госдумы Сергей Юрченко (самовыдвиженец), Виктор Дворников ("Партия пенсионеров"), экс-кандидат в губернаторы края Андрей Крылов ("Яблоко"), депутат АКЗС, глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев ("Новые люди"), депутат Заксобрания Ирина Шудра (ЛДПР), депутат АКЗС Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко ("Единая Россия").

Любопытно, что ранее КПРФ утвердила Владимира Попова кандидатом на выборы в АКЗС. Его выдвинули по одномандатному округу № 10, в который входят Ребрихинский и Павловский районы Алтайского края. Кроме того, он вошёл в территориальную группу. Выставлять Попова ещё и кандидатом в депутаты Госдумы коммунисты не планировали.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

13.07.2021 12:28
- гость -

Попов деловой парень.

13.07.2021 12:47
Лёха

Оставив Медведева во главе ЕР Путин намекнул, что ЕР это партия не у власти. Многие начнут рассматривать выход перед выборами из ЕР как очень грамотный политический ход.)

13.07.2021 13:34
- гость -

В чем роль партий и думы. Сколько еще нужно законов и зачем. Пустая трата средст.

13.07.2021 13:45
гость

Родственник СС Catch организатор кружка по рисованию НДС и обналу, конечно деловой! Только ему место не в дупутатах, а в спортивном костюме полосатом лучше смотреться будет.

13.07.2021 14:08
- гость -

У кого деньги тот и депутатом будет. А зоны для рабов.

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