В Барнауле у ночного клуба до смерти избили мужчину

В Барнауле у ночного клуба "Че Гевара" до смерти избили мужчину, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Конфликт между 18-летним парнем и 24-летним погибшим произошёл на парковке у заведения утром 10 июля. Во время разборок последний пропустил удар и упал. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой позже скончался. Врачи помочь ему не смогли.

По данным канала, 18-летний занимается дзюдо и является воспитанником местной школы олимпийского резерва. Паблик Barnaul 22 со ссылкой на очевидцев также отмечает, что парень явно имел превосходство в силе и бил соперника преимущественно ногами.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Также ему предъявили подписку о невыезде.

Напомним, год назад, 27 июля 2020-го, на Старом базаре в Барнауле произошла смертельная драка, которая прогремела на всю страну. Тогда 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове.