В Барнауле у ночного клуба до смерти избили мужчину

В Барнауле у ночного клуба "Че Гевара" до смерти избили мужчину, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.
Конфликт между 18-летним парнем и 24-летним погибшим произошёл на парковке у заведения утром 10 июля. Во время разборок последний пропустил удар и упал. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой позже скончался. Врачи помочь ему не смогли.
По данным канала, 18-летний занимается дзюдо и является воспитанником местной школы олимпийского резерва. Паблик Barnaul 22 со ссылкой на очевидцев также отмечает, что парень явно имел превосходство в силе и бил соперника преимущественно ногами.
Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Также ему предъявили подписку о невыезде.
Напомним, год назад, 27 июля 2020-го, на Старом базаре в Барнауле произошла смертельная драка, которая прогремела на всю страну. Тогда 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове.
Комментарии
может ЗАБИЛИ до смерти?
Дома нужно сидеть а не по кабакам шариться.
Всеравно в статистику смертей от ковида попадет
Прежде чем учить ногами махать, недоноска надо было учить по человечески к людям относиться.
вот тренеру тоже нагоняй нужен
Уже второй дзюдоист-убийца за год. Не зря в СССР этот "спорт" запрещали!