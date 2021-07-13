Житель Иркутска грозится выбросить ребёнка с 13-го этажа из-за измены жены

Житель Иркутска с ребёнком на руках вылез в оконный проём квартиры на 13-м этаже и начал грозиться выбросить малыша вниз. Причиной такого поступка могла стать измена жены.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, в окне находится 34-летний Роман Терентьев с трёхлетним сыном. Также издание приводит информацию, что 12 июля у мужчины начался бракоразводный процесс.

Экстренные службы не решаются снять Терентьева с карниза, а он, в свою очередь, требует, чтобы на место приехала его супруга. Спасатели развернули под окном куб, который должен смягчить удар в случае падения ребёнка.

При этом в Иркутске начался дождь и сильный ветер. По сообщениям очевидцев, мальчик раздет и рыдает.