Россиянам пообещали жару до конца лета

Температура на территории России до конца лета, по предварительным прогнозам, будет высокой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, вторая половина июля и август в среднем по территории страны будут жаркими. При этом погода будет "нервничать" и на фоне хорошо видимого тренда будут заметны сильные колебания.

При этом на следующей неделе в Сибири похолодает, сообщает РИА Новости. На востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный "мешок холода". Там температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов, когда в других ожидается "махрово-красная" жара.