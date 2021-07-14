Температура на территории России до конца лета, по предварительным прогнозам, будет высокой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, вторая половина июля и август в среднем по территории страны будут жаркими. При этом погода будет "нервничать" и на фоне хорошо видимого тренда будут заметны сильные колебания.
При этом на следующей неделе в Сибири похолодает, сообщает РИА Новости. На востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный "мешок холода". Там температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов, когда в других ожидается "махрово-красная" жара.
Комментарии
Россиянам пообещали жару до конца лета, но в Сибири будет холодно. Уважаемые сибиряки - мы видимо уже не россияне.
14.07.2021 08:47
Гостюн
мы видимо уже не россияне.
Так ты то ясно- гостюн, а мы Сибиряне.
сибиряне-сибирчане-сибирки))))
как правильно то?