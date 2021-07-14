СМИ: вылет самолёта из Барнаула в Москву отложили на шесть часов

Жительница Барнаула пожаловалась на шестичасовую задержку вылета рейса S7-2602 Барнаул – Москва. Об этом сообщает "Толк".

По словам женщины, вылет перенесли на шесть часов – с 08:05 на 14:00. Причём пассажиров о необходимости подождать известили уже в салоне. О причинах переноса не рассказали.

"Муж у трапа услышал, что в самолёте необходимо заменить какую-то небольшую деталь в системе кондиционирования, но якобы это могут сделать только специалисты из Новосибирска", – рассказала женщина, уточнив, что из-за этого они с мужем могут опоздать на поезд во Владивосток, на который уже приобрели билеты.

В аэропорту причину задержки вылета не раскрыли.