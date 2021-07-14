СМИ: вылет самолёта из Барнаула в Москву отложили на шесть часов

Жительница Барнаула пожаловалась на шестичасовую задержку вылета рейса S7-2602 Барнаул – Москва. Об этом сообщает "Толк".
По словам женщины, вылет перенесли на шесть часов – с 08:05 на 14:00. Причём пассажиров о необходимости подождать известили уже в салоне. О причинах переноса не рассказали.
"Муж у трапа услышал, что в самолёте необходимо заменить какую-то небольшую деталь в системе кондиционирования, но якобы это могут сделать только специалисты из Новосибирска", – рассказала женщина, уточнив, что из-за этого они с мужем могут опоздать на поезд во Владивосток, на который уже приобрели билеты.
В аэропорту причину задержки вылета не раскрыли.
Комментарии
Из Н-ска во Владик на поезде нельзя?
Лететь в МСК, чтобы потом ехать во Владик? Как-то странно!
очень интересно лететь в Москву из Барнаула, чтобы уехать по Владивосток )))
Ничего странного, решили осуществить мечту и проехать всю ТСМ (от Москвы до Владивостока) есть люди которым нравится ехать неделю в поезде и смотреть в окно.
Может они отдохнуть так решили - проехать на поезде, посмотреть виды
У меня знакомая с Мурманска до Владивостока проехалась спецом