14 июля в Барнаул с визитом прибыл первый зампредседателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин. Видный партийный функционер примет участие в заседании краевого предвыборного штаба. Между тем ранее ряд СМИ называли приезд Афонина экстренным и полагали, что его причиной стала ситуация в Рубцовском округе, где против персека крайкома Марии Прусаковой заявился в качестве самовыдвиженца член фракции КПРФ в региональном Заксобрании Владимир Попов.

Как сообщает пресс-служба алтайского крайкома КПРФ, сегодня состоится заседание краевого предвыборного штаба с участием Юрия Афонина и кандидата на выборах в Госдуму Анжелики Глазковой. Напомним, Глазкова (жена лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина) включена в тергруппу КПРФ, которая объединяет Алтайский край, республики Алтай и Тыва. Супруга Платошкина идёт в списке под № 2, вслед за Марией Прусаковой.

К слову, коммунисты выдвинули ещё одного представителя движения за "Новый социализм" в качестве кандидата в Госдуму от Алтайского края. Речь идёт о новосибирской активистке Анне Левашовой. Она пойдёт по одномандатному округу № 42 (Славгородский).

Известно, что в заседании предвыборного краевого штаба КПРФ в Барнауле примут участие представители движения "За новый социализм" из ряда сибирских регионов. Вопреки информации, которую поспешили распространить СМИ, поездка Юрия Афонина носит плановый характер, указывает партийная пресс-служба. Накануне он уже посетил Новосибирск, где провёл рабочее совещание с активом регионального комитета КПРФ. 15 июля Афонин отправится в Республику Алтай.