Соцсети: барнаульцы нашли в кустах обгоревший труп младенца

Обгоревшие останки младенца обнаружили в кустах рядом с домом № 48а на улице Советской Армии. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Человек, гуляющий с собакой, наткнулся на недогоревшую пяточку младенца и позвонил в полицию. Сотрудники полиции начали ходить по домам и расспрашивать о беременных, – уточнили в сообществе. – Так появилась информация о женщине из дома № 50а по улице Советской Армии, которая ходила беременная, но недавно живот пропал".

По словам местной жительницы, подозреваемую задержали, но она отрицает, что была беременна. Чтобы это выяснить, правоохранители осматривают записи с камер.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю воздержались от комментариев.