Соцсети: барнаульцы нашли в кустах обгоревший труп младенца

Обгоревшие останки младенца обнаружили в кустах рядом с домом № 48а на улице Советской Армии. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
"Человек, гуляющий с собакой, наткнулся на недогоревшую пяточку младенца и позвонил в полицию. Сотрудники полиции начали ходить по домам и расспрашивать о беременных, – уточнили в сообществе. – Так появилась информация о женщине из дома № 50а по улице Советской Армии, которая ходила беременная, но недавно живот пропал".
По словам местной жительницы, подозреваемую задержали, но она отрицает, что была беременна. Чтобы это выяснить, правоохранители осматривают записи с камер.
В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю воздержались от комментариев.
Комментарии
ужас
днк-экспертиза покажет
которая ходила беременная, но недавно живот пропал".
официально родила - сразу подозрение
похудела/газы - виновна!
14.07.2021 14:58
- гость -
после осмотра гинекологом станет ясно родила или похудела!!!!
в смысле осмотра гинекологом? с какой стати? а если соседи скажут вон те 10 баб были подозрительно толстыми
У подозреваемых же берут отпечатки пальцев ? Вот захочет подозрения снять с себя да согласится на осмотр.
14.07.2021 15:04
- гость -
и что????
а ниче кто больше всех пыжится и указывает на других тот и виноват
14.07.2021 15:16
- гость -
Точно.
мужик, который собаку выгуливал. Это он родил
преступление раскрыто
держите нас в курсе
"Продаются детские ботинки, неношеные".
Э. Хемингуэй