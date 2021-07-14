Диетолог назвала продукты, которые опасно есть в жару

Россиянам в жаркую погоду следует отказаться от сладостей, кофе, солёных и копчёных продуктов. Об этом заявила диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.

"Эти продукты провоцируют жажду, а не утоляют её. Кроме того, они могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет и могут стать причиной аллергических реакций", – цитирует её слова РИА Новости.

Отдельно эксперт напомнила, что в десертах с кремом особенно быстро размножаются бактерии, которые могут привести к отравлению.

Также Макуха посоветовала отказаться от жирных продуктов, фастфуда и быстрых углеводов – они могут способствовать набору лишнего веса, так как в жару уменьшается активность. Кофе же вызывает обезвоживание и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поскольку обладает мочегонными свойствами и усиливает частоту сердечных сокращений.

Макуха напомнила и об опасности алкоголя, поскольку при жаркой погоде усиливается его токсический эффект на организм.