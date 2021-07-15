"Американский" офисник построят на пустыре в историческом центре Барнаула

Трёхэтажное административное здание в стиле "лофт" построят на улице Короленко, 85, в Барнауле. Эскизный проект объекта разработчики представили 14 июля на градостроительном совете. "Американская" архитектура офисника стала причиной спора среди членов комиссии: некоторые эксперты считают, что центр Барнаула заслуживает более выдающейся архитектуры, чем "лофт".
Привет из США
Планируемое трёхэтажное здание будет иметь площадь 305 квадратных метров. Объект построят на участке 7,7 сотки, который сейчас заброшен: он зарос деревьями и кустарниками, скрываемыми высоким бетонным забором. Главный вход в офисник предусмотрен с улицы Короленко, с торца здания будет расположен обособленный вход в цоколь.
"На первом этаже находятся офисные, санитарно-бытовые помещения, торговый зал. На втором – офисы, на третьем – помещение свободного назначения для отдыха сотрудников. Доступ в здание маломобильных групп населения предусмотрен с помощью подъёмника на главном фасаде", – отмечает руководитель мастерской "Структура" Антон Копылов.
Здание планируют построить из кирпича тёмно-коричневого и белого цветов. На фасаде объекта также есть вставки из серого и зелёного оттенков. По словам архитектора проекта Владислава Поздеева, при разработке эскизов авторы вдохновлялись популярным "американским" стилем.
"Образ здания был принят, основываясь на стиль "лофт", который является современным промышленным стилем. Он появился в США в начале XX века, но до сих пор востребован в Европе и России", – объясняет Поздеев.
Лофт – не для Барнаула
Не все члены градостроительного совета одобрили выбранный для здания архитектурный стиль. По мнению руководителя "Архитектурной мастерской П.И. Анисифорова" Петра Анисифорова, в центре краевой столицы лофт-здания неуместны.
"Понимаю, что промышленный стиль, американские тенденции. Но в Барнауле есть историческое наследие, памятники архитектуры. Это большой вопрос: мы застраиваем будущими памятниками или просто метрами квадратными?" – говорит эксперт.
Проектируемое офисное здание не гармонирует и с соседними постройками, добавляет архитектор Сергей Боженко. Он считает, что фасады объекта нужно переделывать.
"Когда мы говорим об историческом центре Барнаула, который имеет свои особенности, принципы застройки и декорирования фасадов, эти правила нужно соблюдать. На мой взгляд, для американского города, заброшенного Детройта такая архитектура подходит. Но хотелось бы более жизнеутверждающие фасады в старой части Барнаула", – говорит Боженко.
Но не все эксперты были категоричны. По мнению руководителя СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергея Шадрина, "лофт-офисник" небольшой, всего три этажа, а потому он уйдёт на второй план архитектурного ансамбля улицы.
"Я хочу поддержать проект. Он не занимает главенствующего положения на улице Короленко. Этот объект хоть и стоит на красной линии, но имеет более нейтральную позицию", – считает Шадрин.
Проработать лучше
Раскритиковали некоторые эксперты комиссии не только стиль проекта, но и предлагаемые технические решения. Так, вместо пандусов у здания будет электрический подъёмник. По мнению Сергея Боженко, маломобильные группы населения не смогут пользоваться таким устройством, чтобы попасть в здание.
"Я проводил исследование, ни один электроподъёмник в Барнауле не работает в летнее время, а в зимнее – тем более. Поэтому нужно рассмотреть возможность доступности маломобильных групп населения обычным путём", – отмечает эксперт.
Однако строительство пандуса на участке невозможно из-за неровного участка, объясняет Антон Копылов:
"К сожалению, учитывая противопожарное расстояние до соседних объектов, а также высоту перепада в 1,2 метра, нам не хватает участка для строительства пандуса. Поэтому было принято решение использовать подъёмный механизм".
Обратили внимание эксперты и на количество машино-мест рядом с планируемым зданием. Парковка офисника вмещает всего пять автомобилей, а по градостроительным нормативам требуется девять парковочных мест. Чтобы соблюсти этот параметр, авторы проекта предлагают разместить четыре места вдоль улицы Короленко. Но это противоречит градостроительным нормативам, отмечает главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.
"Парковки – неотъемлемый элемент объекта капительного строительства, поэтому машино-места и элементы благоустройства должны размещаться в границах отведённого земельного участка. Допускается размещение парковок в пределах профиля улиц, но только как дополнительные. Поэтому ещё четыре места нужно предусмотреть всё-таки в границах участка", – говорит он.
В результате авторам проекта рекомендовали доработать эскизные решения здания.
"Проект нужно доработать и привести в соответствие с нормами градостроительного проектирования. По всем остальным вопросам – поправить в рабочем порядке", – резюмирует замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.
Комментарии
Как эти уважаемые арихитекторА безжалостны... им бы лет 20 назад так же высказаться простив Сити Центра, который в самом центре историческорй части города, против убожетсва Городской Думы, против домов с ротондами... цены бы им не было. А сейчас..
Хочу похвалить архитекторов этого проекта за то, что не стали укутывать здание в утеплитель и прятать за вентилируемый фасад
Никому глаз не мозолит ТЦ "Эдем" на Первомайском? В ансамбль вписывается? Градостроительных норм не нарушает? Почти так же совершенен, как новэкс на Титова, 13
Нежно любимый дрянный красный кирпич...
И вот ещё что... та часть ул. Короленко, от пересечения с Соцем, где на углу нас встречает прекрасный архитектурный ансамбль Хлебозавода №5, а напротив расположены детский сад, жилая "свечка" и управление вневедомственной охраны, а далее, к Красноармейскому расположена уродливая новостройная "элитная" для 90-х пятиэтажка, а на углу Короленоко и Красноармейсого- краснокирпичные городушки банка ВТБ да ресторана, всё это благолепие, несомненно, по мнению пана Боженко, является завершённым ансамблем зданий одного стиля. Долой эклектику, короче. Барнаул- город керамогранита, красного кирпича и вентилируемых фасадов. И точка.
Противник американизмов, но это лучше чем ничего или чем уродцы-выкидыши типа Красноармейского 33. Невызывающая комфортная этажность и размеры для старинных улиц.
15.07.2021 08:14
Митенька ржевский
Строго говоря, тот самый Эдем там появился первым. И логично бы было не городить рядом с ним ... кгхм... обделанное плиткой. Вида общественного туалета. Но нет) На Ленинском Мехико снесли, и что построили взамен? Та самая плиточка - наше фсе, видимо.
"Лофт – не для Барнаула"
А для Барнаула у нас плитка всех оттенков коричневого. Или попугайские цвета, как строят в индустриальном. Или, если повезёт, синее зеркальное стекло. Все это наше, родное!
15.07.2021 09:32
- гость -
***
Строго говоря, Эдем появился до того, как был сделан "тюк" по несущим конструкция КТ "Первомайский", который уютно себе стоял среди МЖКшных кирпичных 9тиэтажек, рядом располагался павильон с пивнушкой (а до неё- супермаркет фирмы "Ppofi", и ни одно из этих строений своим видом не напоминало псевдо-купеческимй стиль конца ХIХ- начала ХХ века, ... понятно, ктож против тогдашней Стеллы Штань попрёт, вот и стоит этот уродец на радость уважаемым архитекторАм, украшает, так сказать.
это для предприятий края, зарегистрированных в США?
ну чтоб все знали куда налоги бегут...наши.так?
Подобное здание, с состаренным кирпичом и деревом, только меньшего размера, уже построили на ул. Сов. Армии. Это, пожалуй, самое красивое здание на этой улице.
Старинный особняк на Короленко, 65, снаружи- купеческий дом, внутри- офигенный лофт...
15.07.2021 09:44
Митенька ржевский
Ну как по мне, там плохо все, но намешать именно так - это все же надо постараться) Архитектура рулит)
Интересно - Мехико снесли, не моргнув глазом, а Эдем, видимо, не смеют.
15.07.2021 10:03
Митенька ржевский
Может быть, всё-таки Короленко, 63?
Что-то градсовет совсем плохой стал, за последние годы построено столько шлака в центре с дешёвыми вентилируемыми фасадами, что без слез не взглянешь, а тут прикопались к домику с вполне приятной архитектурой.. ага, долой американизмы, даёшь скрепный бежевый керамогранит!
15.07.2021 10:13
Барнаулец
Утешает то, что строительство этого дома запретить они не могут
Чё до вентфасалов докопались - Сибирь вообще-то, либо так, либо кирпич в метр толщиной
15.07.2021 12:47
- гость -
Чё до вентфасалов докопались - Сибирь вообще-то, либо так, либо кирпич в метр толщиной
***
Пойди расскажи это всем тем, кто жил здесь до того, как появились эти технологии.
Навскидку: кирпич, панель, монолит, кермзитобетон, арболит, клееный брус и даже пено- и газобетоны с соответствующей отделкой клинкером и правильными кладочными растворами Sievert.
Решений- масса, но самое дешёвое, точнее, бедняцкое- это ваши поганые вентфасады и отслаивающиеся Церезитовские "пироги" с "короедом"... тьфу, аж противно.
Ну ты-то великий теплотехник и строительный сметчик, как впрочем и специалист по любой проблематике.
Молодцы, что хоть сейчас задумались об исторической архитектуре города.
Центр застраивается, скоро здесь земля на весь золота будет. Желающие построиться
пусть постараются над новым проектом,соответствующем нашему городу,
Хотя правильно уже прокомментировали, что уродливых зданий у нас полно.
15.07.2021 15:13
Нина
Молодцы, что хоть сейчас задумались об исторической архитектуре города.
***
На ул Короленко, от Соца до Красноармейского понастроено таких фавел, что, несомненно, это здание весь ансамбль разрушит. Привыкли в дерьме по уши жить, да и близко по эстетике похожего разработать не могут, вот и недовольство всех этих ваших "заслуженных" и "засиженных"...
спасибо что не 16ти этажка. если бы шоня купил, любой проект бы одобрили.
"Однако строительство пандуса на участке невозможно из-за неровного участка, объясняет Антон Копылов"
Антон, вы несёте некомпетентную ересь. Современная архитектура предполагает органичное вписывание здания в любой ландшафт! И уж точно в такой перепад - всего 1,2 метра в пятне застройки.