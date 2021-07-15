"Американский" офисник построят на пустыре в историческом центре Барнаула

Трёхэтажное административное здание в стиле "лофт" построят на улице Короленко, 85, в Барнауле. Эскизный проект объекта разработчики представили 14 июля на градостроительном совете. "Американская" архитектура офисника стала причиной спора среди членов комиссии: некоторые эксперты считают, что центр Барнаула заслуживает более выдающейся архитектуры, чем "лофт".

Привет из США

Планируемое трёхэтажное здание будет иметь площадь 305 квадратных метров. Объект построят на участке 7,7 сотки, который сейчас заброшен: он зарос деревьями и кустарниками, скрываемыми высоким бетонным забором. Главный вход в офисник предусмотрен с улицы Короленко, с торца здания будет расположен обособленный вход в цоколь.

"На первом этаже находятся офисные, санитарно-бытовые помещения, торговый зал. На втором – офисы, на третьем – помещение свободного назначения для отдыха сотрудников. Доступ в здание маломобильных групп населения предусмотрен с помощью подъёмника на главном фасаде", – отмечает руководитель мастерской "Структура" Антон Копылов.

Здание планируют построить из кирпича тёмно-коричневого и белого цветов. На фасаде объекта также есть вставки из серого и зелёного оттенков. По словам архитектора проекта Владислава Поздеева, при разработке эскизов авторы вдохновлялись популярным "американским" стилем.

"Образ здания был принят, основываясь на стиль "лофт", который является современным промышленным стилем. Он появился в США в начале XX века, но до сих пор востребован в Европе и России", – объясняет Поздеев.

Лофт – не для Барнаула

Не все члены градостроительного совета одобрили выбранный для здания архитектурный стиль. По мнению руководителя "Архитектурной мастерской П.И. Анисифорова" Петра Анисифорова, в центре краевой столицы лофт-здания неуместны.

"Понимаю, что промышленный стиль, американские тенденции. Но в Барнауле есть историческое наследие, памятники архитектуры. Это большой вопрос: мы застраиваем будущими памятниками или просто метрами квадратными?" – говорит эксперт.

Проектируемое офисное здание не гармонирует и с соседними постройками, добавляет архитектор Сергей Боженко. Он считает, что фасады объекта нужно переделывать.

"Когда мы говорим об историческом центре Барнаула, который имеет свои особенности, принципы застройки и декорирования фасадов, эти правила нужно соблюдать. На мой взгляд, для американского города, заброшенного Детройта такая архитектура подходит. Но хотелось бы более жизнеутверждающие фасады в старой части Барнаула", – говорит Боженко.

Но не все эксперты были категоричны. По мнению руководителя СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергея Шадрина, "лофт-офисник" небольшой, всего три этажа, а потому он уйдёт на второй план архитектурного ансамбля улицы.

"Я хочу поддержать проект. Он не занимает главенствующего положения на улице Короленко. Этот объект хоть и стоит на красной линии, но имеет более нейтральную позицию", – считает Шадрин.

Проработать лучше

Раскритиковали некоторые эксперты комиссии не только стиль проекта, но и предлагаемые технические решения. Так, вместо пандусов у здания будет электрический подъёмник. По мнению Сергея Боженко, маломобильные группы населения не смогут пользоваться таким устройством, чтобы попасть в здание.

"Я проводил исследование, ни один электроподъёмник в Барнауле не работает в летнее время, а в зимнее – тем более. Поэтому нужно рассмотреть возможность доступности маломобильных групп населения обычным путём", – отмечает эксперт.

Однако строительство пандуса на участке невозможно из-за неровного участка, объясняет Антон Копылов:

"К сожалению, учитывая противопожарное расстояние до соседних объектов, а также высоту перепада в 1,2 метра, нам не хватает участка для строительства пандуса. Поэтому было принято решение использовать подъёмный механизм".

Обратили внимание эксперты и на количество машино-мест рядом с планируемым зданием. Парковка офисника вмещает всего пять автомобилей, а по градостроительным нормативам требуется девять парковочных мест. Чтобы соблюсти этот параметр, авторы проекта предлагают разместить четыре места вдоль улицы Короленко. Но это противоречит градостроительным нормативам, отмечает главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

"Парковки – неотъемлемый элемент объекта капительного строительства, поэтому машино-места и элементы благоустройства должны размещаться в границах отведённого земельного участка. Допускается размещение парковок в пределах профиля улиц, но только как дополнительные. Поэтому ещё четыре места нужно предусмотреть всё-таки в границах участка", – говорит он.

В результате авторам проекта рекомендовали доработать эскизные решения здания.

"Проект нужно доработать и привести в соответствие с нормами градостроительного проектирования. По всем остальным вопросам – поправить в рабочем порядке", – резюмирует замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.