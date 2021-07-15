Гнев Шаманова. Почему итоги праймериз возмутили руководство "Единой России"

Недавний приезд в Республику Алтай депутата Госдумы, главы комитета по обороне и члена высшего совета "Единой России" Владимира Шаманова обернулся неприятным разговором для местных начальников партии власти. Боевой генерал резко высказал своё мнение о происходящих событиях как в региональной организации "Единой России", так и в целом в местной политике. Он выразил недовольство результатами праймериз единороссов, жёстко прошёлся по местным проблемам, высказал подозрение, что республиканское руководство работает "не на результат партии, а невесть на что и на кого", после чего покинул регион.

Чем остался так недоволен высокопоставленный гость и какие выводы сделают в Москве и в республике? Это попробовал понять amic.ru.

Победитель выявлен, да не тот

Телеграм-каналы тут же рассказали о выволочке, устроенной Шамановым местному активу "Единой России". По данным источников amic.ru, столичные партбонзы ожидали, что праймериз выиграет действующий депутат Госдумы от республики Родион Букачаков, кандидатура которого, как говорят, была согласована в партийном аппарате "на всех уровнях".

Однако праймериз выиграл кандидат, по поводу которого были, пожалуй, наиболее серьёзные нарекания – глава Майминского района Роман Птицын. Это вызвало сильное недовольство руководства партии власти, и в регион срочно вылетел известный военачальник, возглавляющий объединённый список единороссов по Алтайскому краю и Республике Алтай. На встрече с председателем Госсобрания РА Артуром Кохоевым он раскритиковал товарищей по партии, жёстко спросив, как случилось, что победа досталась "этому кандидату", так и не назвав победителя по имени. Владимир Анатольевич заметил, что "ему сообщили, что региональное руководство партии играет против своих, но слишком поздно", отчего он не успел предпринять никаких мер для исправления ситуации.

Гнев генерала относительно победителя вполне объясним – деятельность Романа Птицына на посту главы Майминского района неоднократно подвергалась жёсткой критике. Его обвиняли в краже котельной из муниципальной казны. Тогда в дело пришлось вмешаться прокуратуре. Другая история стала предметом шуток и пересудов среди чиновников различных уровней, общественников и депутатов. Дело в том, что вскоре после назначения главой района Птицын дал распоряжение построить себе персональный сортир, который рабочие возводили в здании администрации как раз в дни новогодних каникул.

Губернатор ушёл в пассив

По данным источников amic.ru, во время своей поездки Владимир Шаманов также затронул вопрос о "чистоте" состоявшихся праймериз, это обстоятельство тоже сильно возмутило его. Как пишет телеграм-канал "Алтай: главные новости", "некоторые кандидаты результатами недовольны и подозревают, что со стороны организаторов были какие-то манипуляции; обращения в оргкомитет направлены, однако публичить их содержание авторы не склонны". О результатах обсуждения упомянутых обращений пока ничего не сообщалось.

По словам некоторых депутатов Госсобрания РА, Владимир Шаманов в ходе своих встреч с высокопоставленными лицами дал понять, что не только от руководства "Единой России", но и от более высокопоставленных лиц не ускользнуло вялое поведение в этой ситуации главы региона Олега Хорохордина. Более того, как сообщают источники, Олег Леонидович повёл себя крайне пассивно и не предпринял никаких действий для содействия основному кандидату партии (которая его поддержала в 2019 году на выборах руководителя республики). Впрочем, Владимир Шаманов не сообщил, сделают ли наверху какие-либо выводы из случившегося, но дал понять, что после сентябрьских выборов будет проведён тщательный анализ всей кампании.

"В результате праймериз получилось, что этнические алтайцы в случае успеха партии власти могут остаться без своего представительства в Госдуме, – оценил ситуацию главный редактор газеты "Листок" Сергей Михайлов. – Как ни относись к "Единой России", но они сделали верный ход, когда решили, что республику в Госдуме должен всё-таки представлять алтаец, чтобы хоть как-то, используя имеющиеся возможности и партийные инструменты, подать голос за этот народ, который сегодня в республике составляет где-то 30%. И Шаманов констатировал все безобразия, что творились на предварительном голосовании".

Любой результат не порадует

Кстати, проигравший праймериз Родион Букачаков тоже подвергался постоянной критике в своём регионе не только со стороны оппозиции, но и даже местных однопартийцев. Дело в том, что за весь нынешний думский созыв он ни разу не произнёс в парламенте ни одного слова – ни с трибуны, ни со своего места, сообщают "Новости Горного Алтая".

Более того, у думца может произойти серьёзный конфликт с губернатором региона Олегом Хорохординым. Как сообщает телеграм-канал "Лысый бурундук", "Птицын, ничтоже сумняшеся присвоил себе программу "Сильный Алтай" Олега Хорохордина, с которой тот выходил на выборы главы региона в 2019 году и положения из которой осуществляются в нынешнее время". Автор канала пишет: "Оказалось, что и разработка программы Хорохордина, и её реализация – это всё работа Романа Птицына, как заявил он об этом на форуме муниципальных депутатов, организованном в его поддержку: "Как уже отмечалось, эту программу мы приняли в 2019 году по итогам широкого общественного обсуждения. Из уже прозвучавших сегодня докладов видно, что программа реализуется, её цели достигаются". Как отмечают наблюдатели, главы региона на этом форуме не было, чем и воспользовался претендент на депутатское кресло. Но забыл при этом отметить, что в то время он был в стане тех, кто всеми силами препятствовал избранию Хорохордина, а теперь вот как всё повернул".

Пока сложно сказать, как отразятся на избирательной кампании события, происходящие в партии власти. Не исключено, что глава региона изменит своей привычной практике и даст пояснения по наиболее острым вопросам политической жизни вверенной ему республики.