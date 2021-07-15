Воскресенье, 18 Июль, 01:30

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,17
€ 87,57
17°


5933115 +25116
Обь
257см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

В ВОЗ заявили о начале третьей мировой волны пандемии COVID-19

, ИА "Амител"
Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост заболеваемости связан с дельта-штаммом
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, минувшая неделя стала четвёртой подряд, когда в мире растёт уровень заражений коронавирусной инфекцией. Помимо этого, он обратил внимание и на рост смертности от COVID-19 – число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося 10 предыдущих недель снижения.

Основной причиной роста заболеваемости стал дельта-штамм, который вдвое заразнее изначального варианта, отмечает гендиректор. Он подчеркнул, что эта мутация вируса "подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтверждённых социальных мер и мер в области общественного здравоохранения".

В то же время Гебрейесус указал, что в регионах, которые активно проводят вакцинацию, отмечается снижение заражений и смертей от коронавируса.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 187 млн случаев коронавируса и свыше 4 млн смертей. Антилидерами по числу заболевших остаются США (33,5 млн человек), Индия (30,9 млн), Бразилия (19,1 млн), Россия (5,8 млн) и Франция (5,7 млн).

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.07.2021 08:57
- гость -

Основной причиной роста заболеваемости стал дельта-штамм

Основной причиной стала вакцинация!

15.07.2021 09:01
- гость -

Со счета сбились? Четвертая пошла.

15.07.2021 09:05
- гость -

15.07.2021 08:57
- гость -
Основной причиной стала вакцинация!

Сам вакцинировался, других отговариваешь, хитрый.

15.07.2021 09:13
- гость -

15.07.2021 09:01 - Ни чего страшного будет и пять и шесть и десять... пока все не переболеют или не привьются...

15.07.2021 09:16
- гость -

15.07.2021 09:05
- гость -
15.07.2021 08:57
- гость -
Основной причиной стала вакцинация!

Сам вакцинировался, других отговариваешь, хитрый.


Сам ты хитрый, хочешь чтобы другие на себе побыстрее её испытали, а потом себе любимому?

15.07.2021 09:31
гость

в мире растёт уровень заражений коронавирусной инфекцией

Ну не во всем мире, в Китае не растет и там почти 100 % вакцинировано

15.07.2021 10:04
- гость -

пока все не переболеют или не привьются...

Почему тогда заставляют прививать переболевших, и никто уровень антител не спрашивает?

15.07.2021 10:08
гость

Вектор-производитель Спутник v ранее никаких вакцин не произвёл. а тут спец задание: взяли вакцину от гепатита и присоединили к ней наночастицы искусст-го ковида.Процесс завершён.
идёт сейчас испытание трудно сказать чего.Народ с изменённой днк-благодаря = нано= может мутировать.
так понятно говорят люди науки.

15.07.2021 10:08
- гость -

Цели известны и объявлены открыто - должно остаться 500 миллионов на всю землю и 15 миллионов для нашей колониальной экономики трубы и лесоповала.
Поэтому и текущая дрессировка населения, и генетическая модификация жижкой с массовым умершвлением слабейших.

15.07.2021 10:15
- гость -

15.07.2021 09:16
- гость -
Сам ты хитрый, хочешь чтобы другие на себе побыстрее её испытали, а потом себе любимому?

Только сейчас со сестрой переписывался, её парень в 30 лет, умер от передоза. Стыдно всем признаться, говорит что от прививки умер. Подруги её жалеют, прививку и государство ругают. Так и живём.

15.07.2021 10:24
- гость -

15.07.2021 10:08
- гость -
Цели известны и объявлены открыто - должно остаться 500 миллионов на всю землю и 15 миллионов для нашей колониальной экономики трубы и лесоповала.

500 млн и то геев и тиктокеров

15.07.2021 10:51
гость

Как же достали эти "эффективные менеджеры" в медицине !

15.07.2021 10:55
- гость -

Почему тогда самоизоляцию не объявляют? В торговых центрах в масках единицы. Мер нет ни каких

15.07.2021 11:02
- гость -

15.07.2021 10:04
- гость -

Почему тогда заставляют прививать переболевших, и никто уровень антител не спрашивает?

А может потому, что цель совсем другая, а не та, что всем сообщается?

15.07.2021 11:04
- гость -

15.07.2021 10:55
- гость -
Ну самоизолируйтесь, кто вам не дает?

15.07.2021 11:12
- гость -

15.07.2021 10:08
гость
Вектор-производитель Спутник v ранее никаких вакцин не произвёл

Ты всё перепутал, студент. Спутник не от "Вектора", а от Центра Гамалеи. А "Вектор" в своё время произвел самую эффективную в мире вакцину от Эболы.

15.07.2021 11:16
- гость -

15.07.2021 10:08
гостьВектор-производитель Спутник v ранее никаких вакцин не произвёл. а тут спец задание: взяли вакцину от гепатита и присоединили к ней наночастицы искусст-го ковида.Процесс завершён.
идёт сейчас испытание трудно сказать чего.Народ с изменённой днк-благодаря = нано= может мутировать.
так понятно говорят люди науки.
**************************************
Вы понимаете, что вы лютый бред несёте?
Начиная с первого слова: Вектор - не производитель Спутника, Вектор производит ЭпиВакКорону.
За основу Спутника не брался вирус гепатита.
Никакого искусственного ковида в прививках нет.
Ваша ДНК от прививки не меняется.

Какой мусор у людей в головах, это страшно.
Вы же в школы ходили, высшее образование получали, люди, ау, вы вообще сбрендили???

15.07.2021 11:33
- гость -

"Вы же в школы ходили, высшее образование получали..."
----
А ещё расеяне носят кресты, а путин - их президент, крестится и свечки ставит.

15.07.2021 11:41
- гость -

15.07.2021 11:16
- гость -

Да какие школы? там по химии у них не 2 стояло а минус 2

15.07.2021 11:50
- гость -

15.07.2021 11:33
- гость -
А вы не можете не коверкать слово "россияне"?

15.07.2021 11:57
- гость -

15.07.2021 10:08
гость
Вектор-производитель Спутник v ранее никаких вакцин не произвёл

Всё, после этого предложения далее можно не читать. Вот такие "знатоки" и разносят сплетни.

15.07.2021 12:23
- гость -

"А вы не можете не коверкать слово "россияне"?"
----
А я не коверкаю. Рассеяне - жители Рассеи, той, что "от Волги до Енисея". Звиняйте - одну "с" упустил, т.к. сам малограмотный и в бога не верую.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
23:38
Такой день. Спасение утопающих и ремонт "Зебры" 0
22:37
Названа причина столкновения поездов в Амурской области 0
21:34
Кудрин назвал причины развала СССР 2
20:32
Эксперты дали россиянам совет по блокировке спам-звонков 0
19:52
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 17 июля 1
19:14
Турецкие отели могут оштрафовать и закрыть за шведский стол 0
18:55
Режим военной катастрофы ввели в Германии из-за наводнений 0
18:19
В России снижается спрос на жильё 1
17:54
Кубинская вакцина показала 100-процентную эффективность против тяжёлых форм COVID-19 5
17:21
Подростки спасли тонущую семью в Алтайском крае 3
16:46
Два грузовых поезда столкнулись в Амурской области 0
16:18
Мишустин поручил посчитать объёмы вакцины от коронавируса в стране 3
15:52
Половина российских консервов из сайры оказалась подделкой 21
15:16
Жительница Новосибирска нашла странное послание в помидорах 4
14:47
В Екатеринбурге крестный ход прошёл несмотря на запрет властей 4
14:16
Ремонт Старого моста завершили на 85% 8
13:47
На Алтае сельчанин проник в чужой дом, чтобы набрать себе еды 0
13:17
Новый рекорд по смертям от коронавируса зафиксировали в Алтайском крае 17
12:48
Эксперт назвал категории пенсионеров, которым положены новые выплаты 4
12:18
62 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 1
11:52
Микроавтобус протаранил здание "Марии Ра" в Рубцовске 4
11:25
МВД до конца года запустит систему "Паутина" 6
10:42
Бердыев может возглавить сборную России по футболу 8
10:14
Дмитрий Попов посетил ковидные госпитали Бийского округа 1
09:41
Военные несколько раз за день перекроют трассы в Алтайском крае 6
09:04
Белая полоса. Как в Барнауле за 320 млн ремонтируют здание легендарного клуба "Зебра" 8
08:34
Пять "полезных" продуктов, которые на самом деле вредны 8
08:03
Минобр: 54 выпускника Алтайского края сдали ЕГЭ на 100 баллов 0
07:34
Персеиды в 2021 году: как увидеть самый красивый звездопад года и когда он достигнет пика? 0
07:04
Учёные раскрыли простой способ избавиться от жира на животе 19
06:35
Три тысячи одиннадцатиклассников Алтайского края отказались сдавать ЕГЭ в этом году 9
06:02
До +26 градусов, грозы и небольшие дожди: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 июля 0
23:58
Такой день. Наезд на двух пешеходов в Барнауле и штормовое предупреждение в Алтайском крае 0
23:12
Названа причина экстренной посадки самолёта Ан-28 в Томской области 10
22:51
Жительницу Алтайского края подозревают в ложном обвинении пасынка в изнасиловании 1
22:17
"Руспродсоюз" назвал срок снижения цен на бананы 7
21:50
"Планов на застройку нет". Власти Барнаула продолжают обсуждение поправок в генплан города 5
21:19
Песков заявил, что третья волна пандемии в России проходит без серьёзных ограничений 5
20:52
Штормовое предупреждение объявили на выходные в Алтайском крае 0
20:13
Пропавший в Томской области самолёт Ан-28 обнаружили 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 16 июля 1
19:32
Жёсткое столкновение двух грузовиков произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 0
19:11
Власти отменили систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 в Москве 6
18:52
Самолёт Ан-28 в Томской области пропал с радаров 0
18:31
Рост цен на продовольствие слегка замедлился в Алтайском крае 1
18:09
Алтайский край попал в число регионов с наиболее тяжёлой ситуацией с COVID-19 8
17:55
Жительница Екатеринбурга заживо сожгла бездомного 5
17:42
В России предложили изменить порядок поступления в вузы 0
17:29
Главу сельсовета осудят за присвоение зарплаты кочегара в Алтайском крае 4
17:17
Барнаульские налоговики очистили русло Пивоварки 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.