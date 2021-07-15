В ВОЗ заявили о начале третьей мировой волны пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, минувшая неделя стала четвёртой подряд, когда в мире растёт уровень заражений коронавирусной инфекцией. Помимо этого, он обратил внимание и на рост смертности от COVID-19 – число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося 10 предыдущих недель снижения.
Основной причиной роста заболеваемости стал дельта-штамм, который вдвое заразнее изначального варианта, отмечает гендиректор. Он подчеркнул, что эта мутация вируса "подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтверждённых социальных мер и мер в области общественного здравоохранения".
В то же время Гебрейесус указал, что в регионах, которые активно проводят вакцинацию, отмечается снижение заражений и смертей от коронавируса.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 187 млн случаев коронавируса и свыше 4 млн смертей. Антилидерами по числу заболевших остаются США (33,5 млн человек), Индия (30,9 млн), Бразилия (19,1 млн), Россия (5,8 млн) и Франция (5,7 млн).
Комментарии
Основной причиной роста заболеваемости стал дельта-штамм
Основной причиной стала вакцинация!
Со счета сбились? Четвертая пошла.
15.07.2021 08:57
- гость -
Основной причиной стала вакцинация!
Сам вакцинировался, других отговариваешь, хитрый.
15.07.2021 09:01 - Ни чего страшного будет и пять и шесть и десять... пока все не переболеют или не привьются...
15.07.2021 09:05
- гость -
15.07.2021 08:57
- гость -
Основной причиной стала вакцинация!
Сам вакцинировался, других отговариваешь, хитрый.
Сам ты хитрый, хочешь чтобы другие на себе побыстрее её испытали, а потом себе любимому?
в мире растёт уровень заражений коронавирусной инфекцией
Ну не во всем мире, в Китае не растет и там почти 100 % вакцинировано
пока все не переболеют или не привьются...
Почему тогда заставляют прививать переболевших, и никто уровень антител не спрашивает?
Вектор-производитель Спутник v ранее никаких вакцин не произвёл. а тут спец задание: взяли вакцину от гепатита и присоединили к ней наночастицы искусст-го ковида.Процесс завершён.
идёт сейчас испытание трудно сказать чего.Народ с изменённой днк-благодаря = нано= может мутировать.
так понятно говорят люди науки.
Цели известны и объявлены открыто - должно остаться 500 миллионов на всю землю и 15 миллионов для нашей колониальной экономики трубы и лесоповала.
Поэтому и текущая дрессировка населения, и генетическая модификация жижкой с массовым умершвлением слабейших.
15.07.2021 09:16
- гость -
Сам ты хитрый, хочешь чтобы другие на себе побыстрее её испытали, а потом себе любимому?
Только сейчас со сестрой переписывался, её парень в 30 лет, умер от передоза. Стыдно всем признаться, говорит что от прививки умер. Подруги её жалеют, прививку и государство ругают. Так и живём.
15.07.2021 10:08
- гость -
Цели известны и объявлены открыто - должно остаться 500 миллионов на всю землю и 15 миллионов для нашей колониальной экономики трубы и лесоповала.
500 млн и то геев и тиктокеров
Как же достали эти "эффективные менеджеры" в медицине !
Почему тогда самоизоляцию не объявляют? В торговых центрах в масках единицы. Мер нет ни каких
15.07.2021 10:04
- гость -
Почему тогда заставляют прививать переболевших, и никто уровень антител не спрашивает?
А может потому, что цель совсем другая, а не та, что всем сообщается?
15.07.2021 10:55
- гость -
Ну самоизолируйтесь, кто вам не дает?
15.07.2021 10:08
гость
Вектор-производитель Спутник v ранее никаких вакцин не произвёл
Ты всё перепутал, студент. Спутник не от "Вектора", а от Центра Гамалеи. А "Вектор" в своё время произвел самую эффективную в мире вакцину от Эболы.
15.07.2021 10:08
гостьВектор-производитель Спутник v ранее никаких вакцин не произвёл. а тут спец задание: взяли вакцину от гепатита и присоединили к ней наночастицы искусст-го ковида.Процесс завершён.
идёт сейчас испытание трудно сказать чего.Народ с изменённой днк-благодаря = нано= может мутировать.
так понятно говорят люди науки.
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Вы понимаете, что вы лютый бред несёте?
Начиная с первого слова: Вектор - не производитель Спутника, Вектор производит ЭпиВакКорону.
За основу Спутника не брался вирус гепатита.
Никакого искусственного ковида в прививках нет.
Ваша ДНК от прививки не меняется.
Какой мусор у людей в головах, это страшно.
Вы же в школы ходили, высшее образование получали, люди, ау, вы вообще сбрендили???
"Вы же в школы ходили, высшее образование получали..."
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А ещё расеяне носят кресты, а путин - их президент, крестится и свечки ставит.
15.07.2021 11:16
- гость -
Да какие школы? там по химии у них не 2 стояло а минус 2
15.07.2021 11:33
- гость -
А вы не можете не коверкать слово "россияне"?
15.07.2021 10:08
гость
Вектор-производитель Спутник v ранее никаких вакцин не произвёл
Всё, после этого предложения далее можно не читать. Вот такие "знатоки" и разносят сплетни.
"А вы не можете не коверкать слово "россияне"?"
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А я не коверкаю. Рассеяне - жители Рассеи, той, что "от Волги до Енисея". Звиняйте - одну "с" упустил, т.к. сам малограмотный и в бога не верую.